Von der Leyen: ‘altri 3,3 miliardi per aiuti militari a Kiev’

(ANSA) – “Ho appena parlato al telefono con il presidente Zelensky. La Russia sta attaccando senza tregua Kiev.

Siamo al loro fianco. Domani erogheremo altri 3,3 miliardi di euro all’Ucraina, per l’acquisto di missili e droni.

La settimana scorsa abbiamo approvato un finanziamento dell’Ue per i sistemi Patriot attraverso il nostro prestito a sostegno dell’Ucraina. Ma è chiaro che occorre fare di più. Ecco perché ho annunciato che eravamo pronti a utilizzare i fondi rimanenti del programma Safe per avviare un nuovo programma dedicato a progetti comuni di difesa tra l’Ue e l’Ucraina“. Lo dichiara Ursula von der Leyen.