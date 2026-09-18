Macron chiede un piano di protezione contro gli “attacchi russi”

(Adnkronos) – Emmanuel Macron annuncia di aver chiesto al governo francese di “preparare un piano per proteggere le nostre infrastrutture critiche” da attacchi “ibridi russi”. “La natura dell’aggressione russa e delle minacce in Europa sta cambiando”, ha avvertito il presidente francese, parlando dopo la riunione di oggi all’Eliseo a cui ha invitato tutti i leader partiti e i candidati alle presidenziali del 2027 per discutere la crisi internazionale.

Il piano di protezione contro “attacchi con i droni” e “attacchi informatici” riguarderà anche “i siti più sensibili della nostra base industriale e tecnologica della difesa”, ha aggiunto Macron.

Gli attacchi ibridi russi “non resteranno senza risposta”, ha poi aggiunto Macron spiegando che quello che è successo a Lipsia, con il drone russo carico di esplosivo all’aeroporto, potrebbe accadere “in qualsiasi altra città europea”. “Nessuno al sicuro”, ha aggiunto il presidente francese assicurando che le minacce russe “non resteranno impunite”. “Se vogliamo pace e sicurezza durature, dobbiamo continuare quello che stiamo facendo in Ucraina”, ha continuato.

“La Francia non ha scelto la guerra, la Francia sta facendo di tutto per facilitare la riapertura pacifica dello stretto di Hormuz”, quanto sottolineato poi da Macron dopo l’incontro all’Eliseo, sottolineando che l’aumento dei prezzi dei carburanti e la crisi energetica sono “interamente dovuti alle guerre e alla situazione internazionale”, in particolare al blocco dello Stretto.