Nell’Estremo Oriente russo per le elezioni della Duma 2026

di Ugo Rossi – Sono appena arrivato a Chabarovsk dopo 23 ore di viaggio da Ekaterinburg al termine del Festival Mondiale dei Giovani 2026, di cui 6 di aereo e 12 di transiberiana, a + 9 fusi orari dall’Italia. Pronto per seguire come esperto elettorale le elezioni della DUMA 2026, la camera bassa della Federazione Russa.

Le elezioni si terranno il 18, 19 e 20 settembre 2026 per eleggere i 450 membri della Duma di Stato, 225 con il proporzionale con voto di preferenza e 225 con voto maggioritario in collegi uninominali con candidati indicati dai partiti. Su 20 presentati, sono stati 17 i partiti ammessi, 11 esentati dalla raccolta firme perché già presenti dalla precedente legislatura e gli altri 6 hanno dovuto raccogliere le firme.

Fa un pò ridere l’attacco dei media italiani e occidentali sull’esclusione di 3 partiti che semplicemente non hanno raccolto un numero adeguato di firme richieste, che sono sempre meno di quelle che l’attuale Governo Meloni ha messo nella nuova legge elettorale, portandole a 450 mila. Ecco in Russia in su una 3 volte quella italiana ne vengono richieste circa 200 mila, quindi proporzionalmente 1/6 per partecipare alle elezioni. Almeno in Russia 6 partiti hanno superato lo scoglio delle firme, mentre in Italia alle elezioni 2027 sarà praticamente impossibile essere ammessi ed eletti se non si ha avuto la norma dei “salva Calenda e Lupi”.

Quindi il prossimo anno i media russi dovrebbero attaccare l’Italia dicendo che c’è la dittatura e che vengono fatti fuori i partiti di opposizione ?

Detto ciò io sono qui per svolgere un ruolo super partes come osservatore internazionale tramite lo IAPEE (International Association for Political and Electoral Experts – Associazione Internazionale di Esperti Politici ed Elettorali) presieduta da Vito Grittani, che ha l’obbiettivo di promuovere lo sviluppo delle istituzioni democratiche in un contesto globale “multipolare”, offrendo valutazioni sui processi elettorali.

Nessuno può mettere in dubbio la mia ciò, visto il mio curriculum e la mia esperienza diretta di 16 anni nei processi elettorali a tutti i livelli politici italiani, sia direttamente come candidato e politico eletto, che indirettamente a sostegno di varie liste.

Quindi vi continuerò ad aggiornare sul mio lavoro qui in Russia e sull’andamento delle Elzioni della Duma con la massima integrità, trasparenza e indipendenza.

Ugo Rossi