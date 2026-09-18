Aiea: ‘drone colpisce torre di raffreddamento di una centrale nucleare russa’

Un drone ha colpito la torre di raffreddamento di un’unità reattore della centrale nucleare di Kursk, nella Federazione Russa, lo ha reso noto l’Aiea su X

(ANSA) – L’agenzia nucleare dell’Onu ha aggiunto che l’unità era in funzione al momento dell’impatto, ma il suo regime operativo non ha subito variazioni e non si è sviluppato alcun incendio.

Il direttore generale Rafael M.

Grossi ha dichiarato che tutti gli attacchi contro impianti nucleari sono inaccettabili, in quanto possono compromettere la sicurezza nucleare indipendentemente dal luogo in cui avvengono.

Grossi ha inoltre ribadito l’appello alla massima moderazione per scongiurare il rischio di un incidente nucleare.