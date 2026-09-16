Von der Leyen: ‘divieto dei social per i minori di 13 anni’

(ANSA) – “Domani la Commissione proporrà l’Eu Kids Act. Adotteremo un approccio graduale e differenziato.

Ogni fascia d’età ha le sue specifiche esigenze e, di conseguenza, ciascuna avrà un livello di protezione adeguato.

Nessun utilizzo dei social media per i minori di 13 anni. Nessun account personale per i minori di 15 anni”.

Lo ha affermato la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, nel suo Discorso sullo Stato dell’Unione al Parlamento europeo. “Ciò significa che, dai 13 ai 15 anni, saranno consentiti solo mini-account creati e supervisionati dai genitori, con funzionalità limitate e restrizioni di tempo”, ha aggiunto.