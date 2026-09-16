Lavrov: ‘se l’Europa ci attacca, il conflitto sarà breve’

(ANSA) – “Se l’Europa, che parla quotidianamente di prepararsi alla guerra, attaccasse la Federazione Russa, sarebbe una guerra completamente diversa e molto breve”, ha affermato il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, intervenendo al Festival Internazionale della Gioventù a Ekaterinburg.

“Sottolineo che non abbiamo alcun interesse a impegnarci in questo – ha sottolineato Lavrov, citato dall’agenzia Ria Novosti, riprendendo un concetto già espresso dal presidente Vladimir Putin -, ma se l’Europa , che parla quotidianamente di prepararsi alla guerra contro la Russia, attaccasse la Federazione Russa, sarebbe una guerra completamente diversa e molto breve”

Lavrov ha sottolineato che Mosca si sta muovendo con coerenza verso il raggiungimento degli obiettivi della cosiddetta ‘operazione militare speciale’, cioè il conflitto in Ucraina. “E sono fiducioso che il raggiungimento di questi obiettivi, formulati dal Presidente Putin, non solo servirà a risolvere questa crisi, ma anche a migliorare la situazione in tutto il continente eurasiatico”, ha osservato il ministro degli Esteri.