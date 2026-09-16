Kallas: “le sanzioni hanno privato Mosca di mille miliardi”

“Tagliamo alla radice i finanziamenti alla Russia. Le sanzioni dell’Ue hanno già privato l’economia russa di mille miliardi di euro. Stiamo ora finalizzando il più ampio numero di inserimenti nelle liste di sanzioni mai effettuato”. Lo ha dichiarato l’Alta rappresentante dell’Ue per la Politica estera, Kaja Kallas, intervenendo nella plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo nel dibattito sulla guerra ibrida.

“Nonostante gli sforzi internazionali per porre fine alla guerra, Putin sceglie di intensificare la sua guerra di aggressione contro l’Ucraina e le ostilità contro l’Europa. E una cosa è molto chiara: Putin non si fermerà se non sarà fermato”, ha aggiunto Kallas, secondo cui quindi, “mentre la Russia è disposta ad assumersi rischi sempre maggiori, l’Europa deve imporre costi sempre maggiori”.

https://tg24.sky.it/mondo