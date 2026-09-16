Divieto UE sul bestiame, scontri tra allevatori e polizia a Bucarest

Bucarest, scontri tra allevatori rumeni e polizia per il divieto UE sul bestiame

(EuroNews) – Martedì 15 settembre, a Bucarest, gli agricoltori romeni si sono scontrati con le forze di sicurezza durante una protesta agricola davanti alla sede del governo, degenerata nel caos.

La protesta è stata organizzata da allevatori di ovini rumeni e da altri produttori agricoli, con la partecipazione di alcune centinaia fino a oltre 1.000 persone. Gli organizzatori avevano invitato i manifestanti a portare in piazza pecore, trattori e balle di fieno, ma le restrizioni hanno impedito l’ingresso nell’area della manifestazione di animali vivi e macchinari pesanti.

Gli agricoltori protestavano contro un divieto a livello dell’UE di esportare ovini e caprini vivi dalla Romania, prorogato fino al 31 dicembre 2026 a seguito di focolai di peste dei piccoli ruminanti e di vaiolo ovino. Hanno chiesto anche indennizzi più elevati per gli animali abbattuti a causa dei focolai e per le colture colpite dalla siccità.

I manifestanti hanno inoltre chiesto le dimissioni di Alexandru Bociu, a capo dell’Autorità nazionale sanitaria veterinaria e per la sicurezza alimentare della Romania (ANSVSA), per la gestione della situazione epidemiologica.

Almeno tre manifestanti hanno avuto bisogno di assistenza medica dopo l’esposizione ai gas lacrimogeni e sono stati curati sul posto. Non sono stati segnalati feriti tra gli agenti delle forze dell’ordine, mentre due partecipan