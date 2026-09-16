Del Valle: i motivi energetici delle guerre occidentali in nome della “morale”

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Intervento di Alessandro del Valle al Convegno tenutosi al Palazzo Valentini, sede della Città Metropolitana di Roma, sul tema: “Energia e Potenza – L’Europa NEll’ora delle scelte strategiche”

Petrolio, gas, sovranità, rapporti di forza e alleanze strategiche: dietro i discorsi ufficiali e le giustificazioni morali, gli interessi energetici continuano a pesare profondamente sulle scelte diplomatiche e militari delle grandi potenze.

Una conferenza per analizzare gli interessi, le rivalità e le realtà geopolitiche che strutturano i conflitti contemporanei.

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