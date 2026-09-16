Corruzione in Ucraina, destituito il procuratore generale

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Il Parlamento ucraino ha approvato la destituzione del procuratore generale

(https://tg24.sky.it/mondo) – La Verkhovna Rada, il Parlamento monocamerale ucraino, ha appoggiato la rimozione di Ruslan Kravchenko dalla carica di procuratore generale, disposta dal presidente Volodymyr Zelensky. All’inizio di settembre l’Ufficio nazionale anticorruzione (Nabu) e la Procura specializzata anticorruzione (Sap) hanno pubblicato le registrazioni di conversazioni avvenute nell’ambito dell’inchiesta “Cartagine”.

Durante l’operazione, gli investigatori del Nabu hanno perquisito gli uffici del procuratore generale, annunciando di aver scoperto una rete che effettuava pagamenti in cambio della protezione di call center che frodavano cittadini ucraini e stranieri e “riciclavano ingenti somme di denaro“. Secondo l’indagine, il gruppo, formatosi a metà del 2025, comprendeva dipendenti in servizio presso la Procura e persone vicine a Kravchenko, che ha scelto quasi subito di dimettersi pur sostenendo di non aver “nulla a che fare” con la copertura dei call center illegali.

Secondo gli inquirenti, il denaro veniva utilizzato per acquistare immobili, gioielli e altri beni di valore. Per la Global Initiative Against Transnational Organized Crime, i call center dediti alle truffe in Ucraina impiegano 60.000 persone e possono generare ricavi fino a un miliardo di dollari al mese. Zelensky questa settimana ha chiesto al Parlamento di appoggiare la sua richiesta di rimozione di Kravchenko, nel frattempo partito per una non chiara missione all’estero.

Su Telegram, Kravchenko ha spiegato che all’estero avrebbe “informato i partner internazionali della reale situazione all’interno delle autorità anticorruzione, dei segnali di una concentrazione incontrollata di potere da parte loro e dei rischi che tale pratica comporta per la sovranità dello Stato”. Prima di partire, ieri, ha annunciato di aver firmato l’incriminazione del capo della Nabu, che ha però poi smentito la notizia.

La corruzione è un problema di lunga data in Ucraina; dall’invasione russa del 2022 si sono verificati diversi scandali di rilievo, anche all’interno dell’esercito. Nel 2025, Zelensky aveva tentato di sottoporre le due agenzie anticorruzione al controllo del procuratore generale, ma è stato costretto a fare marcia indietro a causa delle proteste dell’opinione pubblica e delle preoccupazioni espresse dai Paesi alleati per l’indipendenza di entrambi gli organismi.