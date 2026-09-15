Von der Leyen: nave russa ha sparato bengala d’emergenza vicino a un elicottero danese

“Ancora una volta, l’Europa si è svegliata di fronte a un comportamento sconsiderato e pericoloso della Russia.

Una nave da guerra russa ha sparato bengala d’emergenza pericolosamente vicini a un elicottero danese.

Un drone ha violato lo spazio aereo lituano prima di essere abbattuto da caccia NATO.

Questi non sono episodi isolati. Fanno parte di un modello più ampio di aggressione e provocazione russa contro l’Europa, che mette alla prova la nostra prontezza e la nostra determinazione.

La Russia scoprirà che la nostra determinazione cresce solo più forte.

Stiamo rafforzando la nostra deterrenza e difesa collettiva, insieme alla NATO. E stiamo aumentando la pressione sulla Russia.”

Lo scrive su X Ursula von der Leyen.