Scozia, Galles e Irlanda del Nord chiedono autodeterminazione al governo GB

Un avvertimento forte e chiaro. È quello mandato dai capi dei governi locali di Scozia, Irlanda del Nord e Galles, tutti di orientamento separatista, al governo centrale britannico

(www.tgcom24.mediaset.it) – John Swinney, Michelle O’Neill e Rhun ap Iorwerth hanno firmato un memorandum d’intesa che ha il sapore di sfida al Regno Unito: “Abbiamo il diritto all’autodeterminazione e nessun governo di Westminster ha diritto di bloccare la democrazia“, si legge nel documento. Sì, perché nell’ombra si nasconde un’altra possibile Brexit: quella, appunto, di Scozia, Irlanda del Nord e Galles che potrebbero far crollare l’Uk. O forse soltanto stringere dei rapporti più forti con l’Unione Europea.

Un documento firmato che è un monito

L’intesa fra Scozia, Irlanda del Nord e Galles è stata formalizzata a margine di un vertice a Cardiff. “Le nostre nazioni hanno il diritto all’autodeterminazione. Nessun governo di Westminster (governo centrale britannico, ndr) ha diritto di bloccare la democrazia o di minare il principio secondo cui i nostri popoli dovranno decidere del loro futuro”, si legge nel memorandum d’intesa firmato dai tre in forma di appello. Insomma, con questo documento i tre Paesi rivendicano il diritto a decidere il proprio futuro costituzionale in autonomia ed eventualmente a prevedere un rafforzamento dei rapporti con le nazioni europee.

Nonostante le norme in vigore oggi nel Regno Unito non permettano la convocazione di referendum o altre forme di iter secessionisti senza il benestare di Londra e del governo britannico, Scozia, Irlanda del Nord e Galles hanno fatto fronte comune per mettere pressione.