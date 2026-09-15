Mosca: ‘Se la Polonia attacca, annientata in 2-3 giorni’

Se la Polonia muovesse guerra alla Russia, Mosca “utilizzerebbe il suo intero arsenale di forze e risorse disponibili, e lo stato polacco cesserebbe di esistere in due o tre giorni”

(ANSA) – Lo ha affermato Nikolay Patrushev, consigliere del presidente russo Vladimir Putin, in un’intervista al sito del giornale Argumenty i Fakty, ripresa dalla Tass. Patrushev ha citato dichiarazioni del ministro degli Esteri polacco, Radoslaw Sikorski, secondo le quali in uno scontro militare la Polonia sconfiggerebbe la Russia. Secondo il consigliere di Putin, quella di Sikorski è una valutazione “dilettantistica” della potenza militare russa.

Nuove tensioni intanto tra Russia ed Europa/Nato: una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali, al largo della costa della Danimarca, mancando di poco il velivolo. Lo ha reso noto in un comunicato l’esercito del Paese nordico, membro della Nato, come riporta il Copenhagen Post.

L’elicottero stava svolgendo una missione di routine per fotografare la nave russa, ha riferito il Comando della Difesa danese. Copenaghen convocherà l’ambasciatore russo per discutere dell’incidente, ha preannunciato separatamente all’emittente TV2 il ministro della Difesa Jeppe Bruus.

L’episodio è avvenuto dopo che dei caccia della Nato – in particolare italiani – hanno abbattuto un drone sopra la Lituania. Ad annunciarlo è stato il presidente del Paese membro dell’Alleanza atlantica, Gitanas Nauseda. “Un drone che ha violato nella notte lo spazio aereo della Lituania è stato rapidamente abbattuto da caccia della Nato”, ha scritto Nauseda sul social network X senza specificare a quale Paese appartenesse il velivolo. (ANSA?