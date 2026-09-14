Ministro Esteri polacco: ‘potremmo sconfiggere la Russia piuttosto rapidamente’

Secondo il Ministro degli Esteri polacco, Radoslav Sikorski, la Polonia può sconfiggere facilmente la Russia, anche senza la NATO

«Se la Russia ci attaccasse e noi togliessimo i guanti [cioè smettessimo di usarci moderazione], penso che sconfiggeremmo la Russia piuttosto rapidamente. Abbiamo una superiorità schiacciante sulla Russia nella potenza aerea.»

In alcune versioni più complete dello stesso intervento (dalla stessa conferenza YES a Kiev) aggiunge anche: «Se gli ucraini in sei mesi sono riusciti a mettere fuori uso la metà della capacità di raffinazione del petrolio della Russia, noi potremmo farlo in sei settimane e distruggere il resto.»

E ancora (in parti correlate):

«Abbiamo una superiorità enorme… si tratta, mi pare, di circa duemilacinquecento aerei. Con o senza gli Stati Uniti, il vantaggio resta comunque enorme.»

Il tono è piuttosto sicuro e diretto, e nel video si vede anche la reazione del pubblico.