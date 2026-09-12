Zelensky: “Pronto a incontrare Putin al G20 di Miami”

Possibile incontro tra Putin e Zelensky

(tgcom24.mediaset.it) – Il presidente ucraino Zelensky ha ventilato l’ipotesi di incontrare Putin al G20 di Miami a dicembre durante un’intervista alla Deutsche Welle. “Sì, certo. Dobbiamo andarci. Dobbiamo incontrarci, parlare e prendere decisioni”, ha dichiarato, spiegando che ciò che direbbe al leader russo conta meno dei risultati. “Non è una questione di parole. Ciò che gli dirò o ciò che lui vorrà dire a me non conta. Non conta. Contano i risultati. Tutto qui”

. Il Cremlino, però, finora si è rifiutato di dire se Putin volerà a Miami per il G20.

Un faccia a faccia difficile Zelensky e Putin non si incontrano di persona già da molto prima che la Russia iniziasse la sua invasione su vasta scala dell’Ucraina, nel febbraio 2022. L’unico incontro faccia a faccia tra i due si è svolto nel dicembre 2019 a Parigi, durante il vertice del cosiddetto Quartetto di Normandia. Inoltre, Putin non partecipa di persona a una riunione del G20 da sette anni.