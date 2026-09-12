Treno deraglia in Francia, 44 feriti: la pista del sabotaggio

(ANSA) – La polizia francese privilegia la pista del sabotaggio per un grave incidente ferroviario avvenuto ieri sera, quando un treno con con 180 passeggeri – fra Caen e Rouen, nel nord – è deragliato. I feriti sono stati 44, una donna è in gravi condizioni.
L’ipotesi di un atto premeditato per causare l’incidente era emersa già subito dopo l’incidente. Da ieri sera, una foto di un lungo pezzo di binario sezionato e appoggiato fra le rotaie, fa il giro dei social. Il pezzo di metallo sarebbe stato posato sulle rotaie e avrebbe fatto deragliare il treno.
Secondo le ricostruzioni, che ora la polizia considera più credibili, l’incidente è avvenuto verso le 19.45, mentre il treno procedeva a 140 chilometri orari ed ha urtato un oggetto metallico che si trovava sui binari. In quel momento, il convoglio si trovava fra Tourville ed Elbeuf-Saint-Aubin, all’altezza del comune di Cléon.
(foto da X)
‼️🇫🇷 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗘 𝗜𝗡𝗙𝗢 — L’hypothèse d’un acte malveillant est privilégiée après le déraillement d’un train entre Rouen et Caen, qui a fait 44 blessés, dont une jeune femme de 18 ans en urgence absolue.
Selon les premiers éléments de l’enquête, un morceau de rail aurait été… https://t.co/3b8v0YZ41R pic.twitter.com/qWsFXkrR8o
— Bastion (@BastionMediaFR) September 12, 2026