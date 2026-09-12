Treno deraglia in Francia, 44 feriti: la pista del sabotaggio

(ANSA) – La polizia francese privilegia la pista del sabotaggio per un grave incidente ferroviario avvenuto ieri sera, quando un treno con con 180 passeggeri – fra Caen e Rouen, nel nord – è deragliato. I feriti sono stati 44, una donna è in gravi condizioni.

L’ipotesi di un atto premeditato per causare l’incidente era emersa già subito dopo l’incidente. Da ieri sera, una foto di un lungo pezzo di binario sezionato e appoggiato fra le rotaie, fa il giro dei social. Il pezzo di metallo sarebbe stato posato sulle rotaie e avrebbe fatto deragliare il treno.

Secondo le ricostruzioni, che ora la polizia considera più credibili, l’incidente è avvenuto verso le 19.45, mentre il treno procedeva a 140 chilometri orari ed ha urtato un oggetto metallico che si trovava sui binari. In quel momento, il convoglio si trovava fra Tourville ed Elbeuf-Saint-Aubin, all’altezza del comune di Cléon.

(foto da X)