Cremlino: ‘Zelensky vuole vedere Putin? Venga a Mosca’

Se Volodymyr Zelensky desidera davvero incontrare il presidente russo Vladimir Putin, è libero di recarsi a Mosca e l’invito precedentemente rivoltogli rimane valido.

Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, dopo che il presidente ucraino ha proposto un incontro con Putin al G20 di dicembre a Miami.

“Se desidera davvero incontrare Putin, può venire a Mosca, come Putin stesso ha dichiarato in precedenza”, ha detto Peskov alla Tass.

(ANSA)

(tgcom24.mediaset.it) – Il presidente ucraino Zelensky ha ventilato l’ipotesi di incontrare Putin al G20 di Miami a dicembre durante un’intervista alla Deutsche Welle. “Sì, certo. Dobbiamo andarci. Dobbiamo incontrarci, parlare e prendere decisioni”, ha dichiarato, spiegando che ciò che direbbe al leader russo conta meno dei risultati. “Non è una questione di parole. Ciò che gli dirò o ciò che lui vorrà dire a me non conta. Non conta. Contano i risultati. Tutto qui”

. Il Cremlino, però, finora si è rifiutato di dire se Putin volerà a Miami per il G20.