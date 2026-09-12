Cremlino: ‘Zelensky vuole vedere Putin? Venga a Mosca’

ImolaOggiEUROPA UE, News 2026

cremlino

Se Volodymyr Zelensky desidera davvero incontrare il presidente russo Vladimir Putin, è libero di recarsi a Mosca e l’invito precedentemente rivoltogli rimane valido.

Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, dopo che il presidente ucraino ha proposto un incontro con Putin al G20 di dicembre a Miami.
“Se desidera davvero incontrare Putin, può venire a Mosca, come Putin stesso ha dichiarato in precedenza”, ha detto Peskov alla Tass.
(ANSA)

(tgcom24.mediaset.it) – Il presidente ucraino Zelensky ha ventilato l’ipotesi di incontrare Putin al G20 di Miami a dicembre durante un’intervista alla Deutsche Welle. “Sì, certo. Dobbiamo andarci. Dobbiamo incontrarci, parlare e prendere decisioni”, ha dichiarato, spiegando che ciò che direbbe al leader russo conta meno dei risultati. “Non è una questione di parole. Ciò che gli dirò o ciò che lui vorrà dire a me non conta. Non conta. Contano i risultati. Tutto qui”

. Il Cremlino, però, finora si è rifiutato di dire se Putin volerà a Miami per il G20.

Zelensky: “Pronto a incontrare Putin al G20 di Miami”

Share

Articoli correlati

Zelensky e Putin

Zelensky: “Pronto a incontrare Putin al G20 di Miami”

Volodymyr Zelensky

Ucraina, bilancio in rosso. NYT: “Zelensky chiede altri 23 miliardi all’UE”

Zelensky

Moldavia, ‘l’aereo di Zelensky è decollato dopo che il drone è precipitato’