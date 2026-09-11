Von der Leyen: ‘altri 6 miliardi all’Ucraina affinché prevalga’

ImolaOggiEUROPA UE, News 2026, Vetrina

Ursula von der Leyen e Zelensky

“Oggi, abbiamo approvato 6,1 miliardi di euro per aiutare l’Ucraina ad acquistare sistemi di difesa aerea, missili, droni e sistemi di guerra elettronica. Con questa approvazione, l’Ucraina può acquistare l’equipaggiamento Patriot di cui ha bisogno per proteggere i suoi cieli dagli attacchi della Russia.

Insieme ai nostri Stati membri e alla NATO, continueremo a fornire supporto all’Ucraina.
Affinché l’Ucraina prevalga.
Affinché ottenga la pace giusta e duratura che merita.”

Lo scrive su X Ursula von der Leyen.

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