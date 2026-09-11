Von der Leyen: ‘altri 6 miliardi all’Ucraina affinché prevalga’

“Oggi, abbiamo approvato 6,1 miliardi di euro per aiutare l’Ucraina ad acquistare sistemi di difesa aerea, missili, droni e sistemi di guerra elettronica. Con questa approvazione, l’Ucraina può acquistare l’equipaggiamento Patriot di cui ha bisogno per proteggere i suoi cieli dagli attacchi della Russia.
Insieme ai nostri Stati membri e alla NATO, continueremo a fornire supporto all’Ucraina.
Affinché l’Ucraina prevalga.
Affinché ottenga la pace giusta e duratura che merita.”
Lo scrive su X Ursula von der Leyen.
Today, we have approved €6.1 billion to help Ukraine procure air defence systems, missiles, drones and electronic warfare systems.
With this approval, Ukraine can purchase the Patriot equipment it needs to protect its skies from Russia’s attacks.
Together with our Member… pic.twitter.com/Z40yjcrqdz
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 11, 2026