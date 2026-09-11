GERMANIA, ESPULSIONE DI MASSA DI DIPLOMATICI RUSSI

Più di 150 diplomatici russi e i membri delle loro famiglie sono stati obbligati a lasciare il territorio tedesco, ha reso noto l’ambasciata russa nella Repubblica Federale di Germania. Questa decisione è stata presa dalle autorità tedesche dopo la chiusura del consolato generale russo a Bonn e della Casa Russia a Berlino, in seguito dell’attribuzione ufficiale da parte della Germania alla Russia della responsabilità per l’incidente con i droni nell’aeroporto di Lipsia.

“La scoperta di un drone difettoso di origine sconosciuta, che non ha causato danni, è una “ragione” sufficiente per privare centinaia di migliaia di cittadini tedeschi e di cittadini russi residenti nella Repubblica Federale di Germania dell’accesso ai servizi consolari, per espellere in regime d’urgenza più di 150 dipendenti delle rappresentanze russe e i membri delle loro famiglie, e per distruggere gli ultimi centri di cooperazione culturale bilaterale?”, si chiede l’ambasciata russa.

https://t.me/letteradamosca/38205