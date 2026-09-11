Finlandia, recinto di 200 km al confine con la Russia

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(euronews) – La Finlandia ha completato una barriera di sicurezza lunga 200 chilometri lungo il suo confine con la Russia, rafforzando la frontiera più lunga della NATO con un Paese accusato di aver intensificato gli attacchi ibridi contro l’Europa.

Il progetto è stato avviato dopo l’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia, che ha spinto il Paese ad aderire alla NATO nell’aprile 2023.

Più tardi nello stesso anno, oltre 1.300 migranti senza visto sono arrivati al confine orientale della Finlandia. Helsinki ha accusato Mosca di “guerra ibrida” per aver orchestrato il movimento di cittadini di Paesi terzi verso la frontiera, accuse che il Cremlino ha respinto.

La Finlandia ha chiuso il confine terrestre con la Russia alla fine del 2023, a parte una breve riapertura di due valichi in dicembre, la frontiera è rimasta chiusa da allora.

“Oggi è calma ma tesa e non sappiamo davvero cosa succederà domani”, ha dichiarato la ministra dell’Interno Mari Rantanen ai giornalisti lunedì, durante un incontro con i media nei pressi del valico di frontiera di Nuijamaa, nella Finlandia sudorientale. “La situazione può cambiare molto rapidamente ed è per questo che dobbiamo essere molto preparati”.