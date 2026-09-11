‘Everywoman’, statua in Trafalgar Square: “una londinese comune”

Una scultura ispirata al desiderio di portare a Trafalgar Square una “donna comune” contemporanea è stata inaugurata sul Quarto Plinto di Londra.

“Lady In Blue”, la statua realizzata da Tschabalala Self, rende omaggio a una giovane donna metropolitana ed è la sedicesima opera d’arte a essere collocata sul plinto dal 1998.

La figura in bronzo e blu sostituisce “Mil Veces un Instante” (Mille volte in un istante) di Teresa Margolles.

La statua è stata patinata con un pigmento ricavato dal lapislazzuli, una pietra semipreziosa utilizzata dagli artisti da millenni ed è stata inaugurata giovedì mattina. Lo scrive la BBC

Self ha dichiarato di aver voluto collocare una londinese comune e contemporanea in un luogo solitamente associato a statue di monarchi e comandanti militari. “La mia opera Lady In Blue porterà a Trafalgar Square una donna in cui molte persone possono riconoscersi”, ha affermato l’artista.

“Non è un idolo da venerare né una figura storica da commemorare. È una donna che si proietta verso il nostro futuro collettivo con ambizione e determinazione. È una londinese che rappresenta lo spirito della città.”

L’opera di Tschabalala Self è stata scelta per essere collocata sul piedistallo per due anni.

Self è stata nominata vincitrice nel marzo 2024, insieme ad Andra Ursuta, la cui opera sarà installata sul piedistallo nel 2028. Entrambe sono state selezionate dal Fourth Plinth Commissioning Group, una commissione indipendente presieduta dalla scrittrice e curatrice Ekow Eshun.

Ekow Eshun ha dichiarato: “Lady In Blue trasforma il quotidiano in monumentale. Tschabalala Self prende la figura familiare di una donna che si muove per la città e le conferisce una presenza straordinaria nel cuore di Londra.”

Justine Simons, vicesindaco per la cultura e le industrie creative, ha descritto l’opera come un’aggiunta di grande impatto a una parte storica della città.