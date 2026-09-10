Un drone ha sfiorato l’aereo di Zelensky? Era a 160 km di distanza!

Florian Philippot, presidente del movimento ‘Les Patriotes’, scrive su X:

“Era tutto FALSO!

Il drone che ha «sfiorato la collisione con l’aereo» di Zelensky si trovava in realtà…a 160 chilometri dal suo aereo!

Ennesima fake news, per manipolare l’opinione pubblica. Ci ricordiamo del GPS dell’aereo di Ursula che era stato «disturbato» al decollo. Prima di scoprire che era completamente inventato.

www.huffingtonpost.fr/international

Questa volta, è il primo ministro norvegese che ha raccontato fandonie, ieri: «Il suo aereo ha rischiato di essere colpito da un drone durante il decollo in Moldavia. Ecco la realtà in cui vive!» ha dichiarato in televisione.

L’informazione è stata rapidamente ripresa in tutto il mondo.

MA questa mattina si apprende dal portavoce del governo moldavo, Dumitru Ciorici, che il drone si trovava in realtà a «160 chilometri dall’aeroporto dove si trovava l’aereo di Zelensky»…

Strana definizione di «sfiorato»…

BASTA con la manipolazione costante per alimentare la paura e la guerra!”