Trump esulta per la vittoria di AfD, Merz gli nega una telefonata prevista

È stata “rinviata dalla parte tedesca” la telefonata fra il cancelliere della Germania, Friedrich Merz, e il presidente Usa, Donald Trump

TGCOM24 scrive che ne ha dato notizia il portavoce Stefan Kornelius del governo tedesco in conferenza stampa a Berlino, che ha ricordato come il colloquio tra i due era stato organizzato in vista del 25esimo anniversario dell’attentato alle Torri gemelle dell’11 settembre. Il portavoce non ha voluto confermare quanto ipotizzato dai giornalisti, ovvero che la decisione sia stata presa a seguito dei commenti del presidente Usa per la vittoria dell’AfD – il partito di ultradestra Alternative für Deutschland – in Sassonia-Anhalt. Kornelius ha però precisato che il rinvio non è dovuto a problemi di programmazione.

Il post al centro delle polemiche

A creare l’incidente diplomatico è stato un post pubblicato dal tycoon sulla sua piattaforma Truth. L’inquilino della Casa Bianca aveva infatti definito la vittoria dell’AfD una “serata davvero importante”, sostenendo che il partito fosse in crescita grazie anche al malcontento per le politiche sull’immigrazione. Nel messaggio aveva inoltre usato l’acronimo “Mgga”, un adattamento in chiave tedesca del suo celebre slogan politico “Maga” (Make America Great Again): in questo caso, “Make Germany Great Again”.