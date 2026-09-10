La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha definito il cancelliere tedesco Friedrich Merz uno schiavo del complesso militare-industriale tedesco.

“Merz è uno schiavo del complesso militare-industriale tedesco”, ha dichiarato Zakharova alla radio Sputnik, aggiungendo che non solo fa pressioni per favorire gli interessi di questo settore, ma e’ al suo servizio. Lo scrive tg24.sky.it.

In precedenza, l’ambasciatore russo a Berlino, Serghei Nechayev, aveva denunciato che il grado di militarizzazione dell’economia tedesca, cosi’ come il volume degli aiuti militari e di altro tipo all’Ucraina, sono in aumento. Il diplomatico aveva aggiunto che la politica dichiarata della Germania è infliggere distruzioni alla Russia e fornire finche’ necessario gli aiuti all’Ucraina.