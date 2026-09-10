Moldavia, “aereo di Zelensky sfiorato da drone al decollo”

(https://tg24.sky.it) -L’aereo del presidente ucraino Volodymyr Zelensky “è stato quasi colpito da un drone mentre stava per decollare dalla Moldavia. Questa è la realtà che sta vivendo”. Lo ha dichiarato il premier norvegese Jonas Gahr Støre all’emittente di servizio pubblico norvegese NRK. Zelensky ha viaggiato ad Oslo insieme ad altri leader di tutto il mondo per partecipare ai funerali di Stato del Re Harald V di Norvegia, svoltisi oggi.

La notizia è stata poi commenta dal ministro delle Finanze norvegese ed ex segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg.

Il ministro delle Finanze norvegese ed ex segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, si trovava presente quando Zelensky ha riferito del volo partito dalla Moldavia. Come ricostruisce l’emittente pubblica norvegese, Stoltenberg ha spiegato di aver appreso l’episodio dallo stesso presidente ucraino:

“Ce ne ha parlato ieri sera durante un incontro – non voglio entrare nei dettagli, ma il volo ha subito un ritardo e ci sono state delle minacce contro l’aereo”. L’ex numero uno dell’Alleanza atlantica ha però precisato di non disporre di elementi sufficienti per aggiungere altro: “Non conosco abbastanza dettagli per fornire ulteriori spiegazioni”.