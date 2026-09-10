Francia, 31enne pestato a morte per rapina da un sudanese già espulso

Puteaux – Étienne Droin, 31 anni, è stato pestato a morte da un migrante sudanese, Mohamed Abderahmane A., già espulso e noto con cinque identità diverse

10 settembre 2026 – Intorno all’1:00 di notte, sulla passerella che conduce all’Île de Puteaux, un passante ha trovato un uomo a terra privo di sensi. È stato identificato come Étienne D., 31 anni. Secondo le riprese delle telecamere di sorveglianza, la polizia ha visto Étienne D. essere seguito per diversi minuti quella notte da un individuo. Quest’individuo avrebbe poi raggiunto il 31enne, lo avrebbe picchiato a morte e sarebbe fuggito con i suoi effetti personali.

Inoltre, le riprese delle telecamere di sorveglianza mostrano gli agenti di polizia che vedono l’aggressore raccogliere lo zaino e il telefono della vittima prima di scappare. Gravemente ferito, Étienne D. è stato trasportato d’urgenza in ospedale con numerose ferite al volto. Il 1° settembre è morto in ospedale a causa di un trauma cranico. (…)

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