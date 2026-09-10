Attacco con coltello a Londra, 4 feriti

(ANSA) – Quattro persone sono state ferite in un un accoltellamento plurimo avvenuto oggi pomeriggio alla periferia sud-est di Londra, secondo quanto riportano i media citando fonti di polizia e dei servizi di soccorso. Sono state soccorse sul posto e poi portate in ospedale.

Al momento non è chiaro se si sia trattato di un episodio di criminalità comune o di altro.

L’episodio è avvenuto lungo la strada principale (High Street) di Bromley, un sobborgo ai margini dell’area metropolitana della capitale britannica. Uno dei primi testimoni citati dalla Bbc, il titolare di un’agenzia di scomesse della zona, ha raccontato di aver assistito a una sorta di “combattimento di strada”.

Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della polizia, che hanno cordonato e temporaneamente chiuso al traffico l’area – dirottando alcuni bus – per condurre le indagini. I feriti sono stati assisti da squadre di soccorso di paramedici ed è stata inviata anche un’eliambulanza.

(foto archivio)