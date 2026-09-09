Francia, straniero armato di coltello entra in chiesa gridando “Allah Akbar”: arrestato

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Un uomo armato di coltello è stato arrestato in chiesa dopo aver gridato “Allah Akbar”: cercava il parroco

Un uomo di 35 anni è stato arrestato martedì 8 settembre nella chiesa di Saint-Rémi a Forbach (Mosella), dove era entrato gridando “Allah Akbar”, secondo quanto riportato dalla JDD. Diversi testimoni hanno indicato che stava cercando il parroco, che in quel momento era assente.

La polizia lo ha arrestato all’interno della chiesa. Era in possesso di un coltello. Cittadino straniero con permesso di soggiorno in Francia, l’uomo è noto al Registro dei precedenti penali (TAJ), ma non ai servizi di intelligence territoriali per radicalizzazione.

È stato posto in stato di fermo. Le indagini sono state affidate alla polizia giudiziaria.

JDD – www.fdesouche.com

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