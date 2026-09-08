Zelensky: ‘Germania pronta a fornirci missili per i Patriot’

“Il secondo passo compiuto oggi con i nostri partner per la difesa aerea: la Germania è pronta a fornire missili per i Patriot. Grazie! Queste sono esattamente le decisioni che avvicinano la pace: quando riduci la capacità dell’aggressore di distruggere vite. È importante che la protezione della vita abbia una forza sufficiente. Grazie alla Germania per la sua posizione di principio, il suo sostegno e le migliaia e migliaia di vite salvate dai colpi russi!”

Lo scrive su X il presidente ucraino decaduto.

Visegrad conferma: “La Germania trasferirà missili PAC-2 per i sistemi Patriot all’Ucraina.

Lo ha annunciato il Ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius.

“Ho deciso… di fornire urgentemente all’Ucraina i tanto necessari missili intercettori PAC-2 dalle scorte della Bundeswehr. Invito tutti i membri dell’UDCG a rivedere le proprie scorte e a effettuare consegne simili,” ha detto Pistorius.

Ha sottolineato che la difesa aerea è il bisogno più urgente dell’Ucraina.”