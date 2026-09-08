Von der Leyen, ‘intesa tra i 27 Ue per deroga a Kiev sui Patriot’

ImolaOggi EUROPA UE, News 2026

Von der Leyen

“Insieme al Segretario Generale della Nato Mark Rutte, accolgo con favore l’accordo raggiunto dagli Stati membri sulla deroga concessa all’Ucraina per l’acquisto di prodotti essenziali per i sistemi di difesa aerea Patriot. La prossima erogazione di 3,2 miliardi di euro consentirà all’Ucraina di proteggere meglio i propri cieli dagli attacchi indiscriminati della Russia”.

Lo scrive la presidente della Commissione Ursula von der Leyen annunciando l’intesa tra i 27 sulla deroga sui Patriot per Kiev.
ANSA

Share

Articoli correlati

Zelensky e Merz

Zelensky: ‘Germania pronta a fornirci missili per i Patriot’

Pentagono minaccia nucleare

Pentagono, Colby: ‘Europa sia pronta a sostenere Kiev per anni’

Mattarella a Zelensky

Mattarella: “Sostegno a Kiev, i negoziati portino risultati”