Von der Leyen: 200 milioni di euro per la Groenlandia

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

(Euronews) – In visita sull’isola, Ursula von der Leyen ha difeso l’integrità territoriale della Groenlandia, presentando un pacchetto di investimenti da 200 milioni di euro per contrastare le pressioni di Donald Trump, che ha minacciato di annettere l’isola strategica per i minerali e le nuove rotte polari.

L’Unione europea investirà 200 milioni di euro in Groenlandia nei prossimi due anni per rafforzare i legami economici e sfruttare le materie prime, ha annunciato lunedì Ursula von der Leyen durante una visita ufficiale nella vasta isola artica.

“Sappiamo che l’Artico è diventato uno dei luoghi in cui si scontrano le placche tettoniche della geopolitica, quindi abbiamo un interesse diretto in ciò che accade qui”, ha dichiarato a Nuuk la presidente della Commissione europea.

Il pacchetto finanziario punta ad ampliare la presenza del blocco nel territorio semi-autonomo, da tempo nel mirino del presidente statunitense Donald Trump.