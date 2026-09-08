L’Ungheria ha espulso dieci diplomatici russi

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Magyar e von der Leyen

L’Ungheria ha espulso dieci diplomatici russi per aver svolto “attività inaccettabili” ai sensi del diritto internazionale

(ANSA) – Lo ha reso noto in un tweet la ministra degli Esteri ungherese Anita Orban. “Su mia indicazione, martedì il funzionario competente del Ministero degli Affari Esteri ha informato l’ambasciatore russo in Ungheria che, secondo la valutazione delle autorità ungheresi, 10 membri della missione russa avevano svolto in Ungheria attività inaccettabili per i diplomatici ai sensi della Convenzione di Vienna” scrive la ministra, specificando che le persone in questione sono state “invitate a lasciare l’Ungheria”.

“Questa decisione – spiega – tutela la sicurezza e la sovranità dell’Ungheria. Non implica la rottura delle relazioni diplomatiche con la Russia. L’Ungheria intende proseguire il dialogo necessario, basato sul rispetto reciproco e sull’osservanza delle regole”.

Mosca, ‘la risposta a Budapest sarà dura e dolorosa’

La risposta alla “lobby russofoba” a Budapest sarà “dura e dolorosa”, ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova all’agenzia Tass, commentando l’espulsione di 10 diplomatici russi dall’Ungheria.

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