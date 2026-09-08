Kallas costretta a cancellare il nuovo gruppo sulla difesa europea

(EuroNews) – L’Alta rappresentante UE per la politica estera, Kaja Kallas, ha sciolto il nuovo gruppo consultivo sulla difesa pochi giorni dopo averlo presentato, a seguito delle pressioni di alcuni Stati membri.

Pochi giorni dopo, l’iniziativa è stata discretamente accantonata. Gli invitati all’evento di lancio, una conversazione informale con Kallas prevista per lunedì in una sede accogliente a Bruxelles, sono stati informati della cancellazione domenica pomeriggio.

La decisione improvvisa è arrivata dopo che diversi Stati membri si sono opposti, giudicando l’iniziativa una strada sbagliata da seguire, nonostante il gruppo fosse stato concepito solo come organo consultivo e non avesse il potere di prendere decisioni a nome degli Stati membri.

Le pressioni per affossare l’iniziativa prima ancora del lancio, e prima che fossero resi noti i nomi dei partecipanti, rappresentano una significativa sconfitta politica per Kallas, che solo di recente aveva nominato una nuova leadership del SEAE per consolidare la propria posizione.