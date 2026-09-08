Francia, stupra una 75enne: camerunense condannato a 13 anni di reclusione

Un uomo camerunense di 33 anni, privo di documenti, è stato condannato lunedì dal tribunale penale della Seine-et-Marne a 13 anni di reclusione per lo stupro di una donna di 75 anni avvenuto nel gennaio 2024 a Ozoir-la-Ferrière (Seine-et-Marne), come appreso da Le Figaro.

La condanna prevede anche il divieto permanente di ingresso in territorio francese e l’iscrizione nel registro giudiziario automatizzato degli autori di reati sessuali o violenti (FIJAIS).

Le Figaro

31 gennaio 2024

La vittima era stata aggredita il 1° gennaio nella sua abitazione a Ozoir-la-Ferrière (Seine-et-Marne), mentre il marito, costretto a letto e disabile, si trovava in casa.

Il caso è balzato agli onori della cronaca subito dopo le festività natalizie. Un uomo sospettato di aver violentato una donna di 75 anni nella sua abitazione a Ozoir-la-Ferrière (Seine-et-Marne) nelle prime ore di lunedì 1° gennaio è stato identificato, formalmente incriminato il 12 gennaio e posto in custodia cautelare, come appreso da Le Figaro dalla Procura di Melun.

L’uomo, nato nel 1992 e di nazionalità camerunese, si trova in Francia illegalmente, secondo il Procuratore di Melun Jean-Michel Bourles. L’accusato era in stato di ebbrezza al momento dell’accaduto.

Le Figaro – www.fdesouche.com