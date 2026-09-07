Trionfo AfD, Mosca: “Umiliato Merz”. Musk: “Ben fatto”

(tgcom24.mediaset.it) – L’eco del voto è arrivata anche al Cremlino. Mosca non ha esitato a commentare il risultato della vittoria dell’Afd nel land tedesco, che infligge un duro colpo al cancelliere Merz. “La storica vittoria dell’Afd umilia l’arroganza, la ristrettezza mentale, il bellicismo, l’inettitudine e l’ipocrisia della screditata coalizione di governo tedesca”, sono le parole al vetriolo di Kirill Dmitriev, inviato speciale presidenziale e amministratore delegato del Fondo russo per gli investimenti diretti che commenta su X l’esito delle elezioni in Sassonia Anhalt.

Musk: “Ben fatto”

Non si è fatta attendere la reazione di Elon Musk, che negli scorsi mesi aveva manifestato il suo sostegno per le idee e il partito guidato da Alice Weidel. L’uomo più ricco del mondo si è congratulato con il partito di estrema destra per la vittoria elettorale nello stato orientale della Sassonia-Anhalt. “Gut gemacht!” (Ben fatto!), ha scritto Musk sulla sua piattaforma social X in risposta a un post della co-leader dell’AfD, Alice Weidel, che si congratulava con Siegmund, per il risultato ottenuto nel land tedesco.