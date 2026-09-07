Trionfo AfD, Merz: “Non siamo riusciti a trovare un accesso emotivo alle persone”

(tgcom24.mediaset.it) – Tremano l’Ue e la cancelleria a Berlino. E le parole del governatore uscente Sven Schulze aprono lo scontro nella Cdu: “Sono loro il partito più forte. Dobbiamo affrontare la situazione. Questa è la democrazia, la gente è andata a votare in massa, come mai prima”. Toni che fanno capire cosa stia accadendo nel partito di Friedrich Merz, dove la tenuta del cordone sanitario che isola l’ultradestra vacilla.

Merz: “Cdu scossa dalle fondamenta”

Nel corso della riunione del direttivo federale della Cdu, il cancelliere tedesco Merz avrebbe espresso forte preoccupazione per il successo dell’AfD alle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt, parlando di un possibile “governo estremista di destra” e di un “ministro-presidente estremista di destra” nel Land. Lo riferisce la Bild.

“Abbiamo una Costituzione forte, abbiamo tutti gli strumenti per difenderla contro un governo regionale estremista di destra, ma stiamo assistendo a un terremoto tettonico del nostro sistema dei partiti”, avrebbe detto Merz. “Questo scuote il nostro partito dalle fondamenta. Non possiamo tornare all’ordine del giorno, nemmeno io e nemmeno il governo federale”, avrebbe aggiunto il cancelliere.

Merz avrebbe inoltre riconosciuto una responsabilità della Cdu per il risultato elettorale. “Non siamo riusciti a trovare un accesso emotivo alle persone, non possiamo ignorarlo”, avrebbe ammesso. Su un possibile scossone anche a Berlino, e dunque un suo possibile passo indietro, Merz ha rassicurato: “Ho molti pensieri, ma non sulle elezioni del 2029. Arrendersi per me non è un’opzione. Dobbiamo migliorare tutti insieme”.