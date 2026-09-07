Ilaria Salis: ‘Brutta aria in Germania. Necessario affermare una proposta antifascista’

ImolaOggiEUROPA UE, NEWS

Ilaria Salis

Ilaria Salis (AVS) scrive su X: “Tira una brutta aria in #Germania – e, più in generale, in tutta Europa.

Il trionfo di #AFD in SassoniaAnhalt, cioè dell’estrema destra neonazista, è il frutto avvelenato di un sistema economico fondato sulla concorrenza generalizzata che, nei momenti di crisi, alimenta paura e guerra tra poveri, creando terreno fertile per i fenomeni fascisti.

È anche il risultato degli errori storici di una sinistra che troppo spesso si è appiattita sulle logiche del capitalismo, rinunciando a combatterlo e a costruire un’alternativa.

Le responsabilità sono tante e vengono da lontano.
Ma è tempo di reagire.

Oggi più che mai, è necessario tornare ad affermare con forza una proposta socialista, democratica e antifascista.
Prima che sia troppo tardi, dobbiamo salvare l’Europa dal baratro.”

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