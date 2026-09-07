Germania, Afd trionfa con il 44,2% in Sassonia-Anhalt

Il voto del 6 settembre è una cesura per la Germania, e avrà un impatto su Berlino

(ANSA) – Alternative fuer Deutschland trionfa nella Sassonia-Anhalt, spinta da un’affluenza record, per il piccolo Land dell’est, mentre la Cdu affonda. E scocca l’ora di Ulrich Siegmund, il 35enne che sognava di governare in un esecutivo monocolore, con un programma di estrema destra che sfonda anche tra i giovani.

L’astro nascente di Afd, dai modi gentili e il sorriso rampante, ha scioccato il Paese con promesse radicali conquistando la sua gente, e il risultato è un 44,2% dei voti, in base alle proiezioni serali. Non è la maggioranza assoluta e dunque a caldo ha dichiarato: “Non so ancora se sarò ministro presidente, ma abbiamo già scritto la storia”.

A Magdeburgo, al Maritim Hote, lo sconforto avvolge invece il party elettorale dei cristiano-democratici, precipitati al 18%, la metà delle preferenze dell’ultima volta. E le parole del governatore uscente Sven Schulze aprono lo scontro nella Cdu: “Sono loro il partito più forte. Dobbiamo affrontare la situazione. Questa è la democrazia, la gente è andata a votare in massa, come mai prima”.

Alice Weidel e Tino Chrupalla stentano a contenere l’euforia. “È un risultato storico, sensazionale”, ha affermato la copresidente federale di Alternativa, affermando di poter immaginare “una collaborazione con la Cdu o con parti della Cdu”. Alla replica sulla fermezza che trapela dalla capitale, si è inalberata: “Il risultato disastroso della Cdu si deve al Brandmuer. La gente non ha più fiducia nel partito. Se Merz va avanti così non governeranno mai più da nessuna parte a livello federale”.