Afd, Weidel: ‘Merz è un peso per la Germania’

(Ansa) – “La Cdu ha subito una debacle, un risultato che si riflette a livello federale, le persone hanno perso la fiducia, nessun cancelliere prima era stato così impopolare come Friedrich Merz, che è diventato un grande peso per uno sviluppo graduale in Germania”.

Lo ha detto la co-leader dell’AfD in conferenza stampa a Berlino dopo il trionfo alle elezioni in Sassonia-Anhalt.

Il partito guidato da Alice Weidel ha fatto registrare il più alto aumento di consensi in un’elezione statale in Germania dal secondo dopoguerra. E, con circa il 28%, resta stabilmente primo partito nei sondaggi al livello nazionale. Dati che si abbattono sul già fragile governo di Friedrich Merz, che guarda a un possibile nuovo colpo inferto dalle prossime elezioni regionali del 20 settembre in Meclemburgo-Pomerania, con AfD sempre in testa.