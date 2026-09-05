Hub migranti, ‘5 Paesi Ue pronti ad intesa con Stati terzi’

Cinque Paesi dell’Ue puntano ad un’intesa con i Paesi terzi affinché possano ospitare hub per i migranti

Lo ha detto il ministro dell’Immigrazione Morten Bodskov al termine della riunione a Copenaghen con i suoi omologhi di Olanda, Grecia, Germania e Austria.

“Da parte danese, prevediamo di essere pronti a inviare i primi stranieri in un paese partner entro la fine del prossimo anno”, ha affermato il ministro.

“Non accettiamo che gli stranieri che soggiornano illegalmente in Danimarca vengano premiati a causa delle nostre difficoltà nel rimpatriarli”, ha aggiunto il ministro danese secondo cui l’iniziativa “è un passo importante verso un sistema di asilo e migrazione più efficiente”. Bodskov non ha citato i Paesi con cui l’intesa sarebbe attesa ma secondo indiscrezioni filtrate nei giorni scorsi gli Stati individuati sarebbero Uganda e Ruanda.

ANSA