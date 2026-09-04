Zelensky: “Drone russo contro edificio degli 007 a Kiev. Reagiremo”

(Adnkronos) – Altissima tensione tra Russia e Ucraina. “Un drone russo ha colpito l’edificio centrale del Servizio di sicurezza ucraino in via Volodymyrska a Kiev, di fronte alla Cattedrale di Santa Sofia. Tutti i servizi di emergenza sono sul posto. Tutte le persone coinvolte riceveranno l’assistenza necessaria”. A scriverlo, su X, è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che ha riferito di aver parlato con il capo del Servizio di sicurezza (Sbu), Oleksandr Poklad.

“Il drone era diretto proprio contro l’ufficio del capo del Servizio di sicurezza situato in quell’edificio. Ho incaricato Poklad di dare ai russi una risposta adeguata e concreta e, ove possibile, di pari entità a questo attacco, non appena tutto sarà pronto. Le nostre forze armate sosterranno questa risposta“.

Sempre su X il ministro degli Esteri ucraino, Andrij Sybiha ha confermato: “L’attacco russo al quartier generale dei servizi di sicurezza ucraini rappresenta una grave escalation che richiede risposte risolute. Mosca ha sferrato questo attacco proprio mentre era in corso un nuovo tentativo di pace, mettendo a nudo il suo reale rifiuto della diplomazia”.

Poi, ha aggiunto: “Anche la vicina Cattedrale di Santa Sofia, patrimonio mondiale dell’Unesco, è stata messa a rischio. Chiediamo ai partner internazionali di condannare senza riserve queste azioni e di intensificare la pressione sul regime di Putin. Esortiamo inoltre l’Unesco a reagire con decisione e a intensificare i propri sforzi per proteggere il patrimonio in pericolo in Ucraina”.