Zelensky a Mosca: ‘cessino i raid durante le visite di Witkoff e Kushner’

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Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che, durante le visite a Mosca e Kiev degli inviati speciali del presidente statunitense Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, l’Ucraina garantirà “il normale funzionamento dello spazio aereo russo” e ha chiesto alla Russia di “fare altrettanto” .

Lo riporta l’Ukrainska Pravda.
“Non ci saranno attacchi aerei da parte nostra, e la Russia deve fare altrettanto, astenendosi da attacchi aerei per tutto il tempo necessario a condurre questi negoziati e a risolvere le questioni logistiche legate a questa visita americana”.
ANSA

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