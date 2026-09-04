

foto elfarodeceuta.es

Un filmato registrato sulla spiaggia di Trampolín mostra un gruppo di migranti che si dirige verso la zona del frangiflutti mentre uno di loro trasporta un cucciolo di delfino. La registrazione è stata verificata e risale al pomeriggio di mercoledì a Ceuta.

Secondo nuove informazioni sull’incidente, pubblicate dal giornale spagnolo elfarodeceuta.es, il gruppo ha notato il cucciolo di delfino che nuotava molto vicino alla riva. I migranti hanno quindi approfittato della sua vicinanza alla spiaggia per tirarlo fuori dall’acqua e portarlo via.

Una volta fuori dall’acqua, uno degli individui ha colpito il delfino alla testa con un bastone. L’impatto ha ferito gravemente l’animale e, secondo le successive osservazioni, è stato fatale per il cucciolo di delfino, che apparentemente è morto.

Un operatore di Ecoservicios, che stava pulendo la spiaggia di Trampolín, è intervenuto dopo aver assistito alla scena. Resosi conto di quanto accaduto, ha avvertito i presenti di non colpire o toccare l’animale e che la cosa giusta da fare era chiamare un servizio di soccorso.

E’ stato allora che gli individui hanno tentato di riportare il cucciolo in mare. Tuttavia, a prima vista, l’animale sembrava già morto a causa del colpo ricevuto alla testa.

Il primo video diffuso mostrava uno dei migranti che trasportava il cucciolo e si dirigeva verso la parte posteriore delle dighe frangiflutti, situate nella zona di Trampolín. Chi ha filmato ha perso di vista il gruppo una volta dietro le dighe, quindi inizialmente non si sapeva cosa fosse successo al cetaceo.

Barbarie a Ceuta: migranti tirano fuori dall’acqua un cucciolo di delfino e lo uccidono