Lavorv: “il nazismo sta riaffiorando in Germania”

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Lavrov

Lavrov: “L’Europa ha sottovalutato la Russia – e il nazismo sta riaffiorando in Germania”

 Sulle relazioni con l’Europa:
“L’Europa pensava che la nostra cooperazione fosse così importante per la Russia da farci correre a implorare perdono. Questo non accadrà. Semplicemente, non fa parte del DNA del nostro popolo”,
ha dichiarato Sergey Lavrov.

 Sulla Germania

“Possiamo vedere come le metastasi del nazismo si stiano ripresentando in Germania. Questo è molto triste – e molto pericoloso per l’Europa, che sta diventando di nuovo una fonte di idee di superiorità nazionale e razziale.”

VIDEO  https://t.me/ukraine_watch/66997

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