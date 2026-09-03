Kiev, sparatoria tra le due agenzie di intelligence più potenti dell’Ucraina

ImolaOggi EUROPA UE, News 2026

Caos in Ucraina mentre i suoi stessi servizi militari e di intelligence hanno iniziato a uccidersi a vicenda. Le immagini s mostrano uno scontro a fuoco tra l’SBU e il GUR a Kyiv. Una scena che spicca nel cuore della capitale ucraina.

Mentre Kiev è stata sottoposta per diversi giorni a un incessante bombardamento di droni russi, è scoppiato uno scontro interno nelle strade della città.

Mercoledì mattina, nel quartiere di Dniprovsky, si è verificata una sparatoria tra il Servizio di Sicurezza dell’Ucraina (SBU) e la Direzione Generale dell’Intelligence Militare (GUR), le due agenzie di intelligence più potenti del paese. Almeno tre agenti sono rimasti feriti. Lo scontro ha richiesto l’intervento d’urgenza delle forze speciali “Alpha” dell’SBU per sottomettere e neutralizzare gli aggressori.

Share

Articoli correlati

paesi ONU

Ucraina, 50 paesi ONU esortano la Russia ad accettare un cessate il fuoco incondizionato

Zelensky

Ucraina, Zelensky: “elaborato piano di pace con USA e UE”

Volodymyr Zelensky

Ucraina, Zelensky: ‘elezioni adesso spaccherebbero il Paese’