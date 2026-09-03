🚨🇺🇦Chaos in Ukriane as its own military and intelligence services started killing each other. New footage has emerged showing a shootout between the SBU and GUR in Kyiv. Zelensky has driven Ukraine into ruin – a disaster this devastated country will never recover from.… — Mario ZNA (@MarioBojic) September 3, 2026

Caos in Ucraina mentre i suoi stessi servizi militari e di intelligence hanno iniziato a uccidersi a vicenda. Le immagini s mostrano uno scontro a fuoco tra l’SBU e il GUR a Kyiv. Una scena che spicca nel cuore della capitale ucraina.

Mentre Kiev è stata sottoposta per diversi giorni a un incessante bombardamento di droni russi, è scoppiato uno scontro interno nelle strade della città.

Mercoledì mattina, nel quartiere di Dniprovsky, si è verificata una sparatoria tra il Servizio di Sicurezza dell’Ucraina (SBU) e la Direzione Generale dell’Intelligence Militare (GUR), le due agenzie di intelligence più potenti del paese. Almeno tre agenti sono rimasti feriti. Lo scontro ha richiesto l’intervento d’urgenza delle forze speciali “Alpha” dell’SBU per sottomettere e neutralizzare gli aggressori.