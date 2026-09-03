Ceuta, Sanchez: “Dall’Ue è mancata la solidarietà”

Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha tenuto una seduta in parlamento per chiarire quanto accaduto a Ceuta durante l’estate. Dal poco supporto dell’Europa fino al possibile coinvolgimento del Marocco nelle ondate migratorie che hanno colpito l’exclave spagnola. Le sue parole riportate da tgcom24.mediaset

“Ceuta e Melilla saranno sempre spagnole”

L’intervento inizia con la conferma che le due exclavi spagnole in territorio marocchino saranno sempre sotto il controllo di Madrid: “Lo sono anche per un accordo diplomatico con Rabat” ha aggiunto Sanchez.

Sull’Unione Europea

Secondo il primo ministro spagnolo, l’Ue non è stata abbastanza solidale durante i giorni della crisi di Ceuta, a differenza di quanto visto con Lampedusa e la Groenlandia

“Nessun coinvolgimento del Marocco nella crisi”

Durante la seduta, Sanchez ha affermato la “stretta collaborazione delle autorità marocchine” nel ripristinare la normalità alla frontiera poche ore dopo l’ingresso di massa dei migranti a Ceuta e nel rimpatrio del 90% di questi ultimi. Nonostante ciò “abbiamo sentito due ministri del Marocco fare dichiarazioni inaccettabili su Ceuta e Melilla, due dichiarazioni che ovviamente abbiamo respinto e per cui abbiamo convocato l’ambasciatrice marocchina lo scorso 21 agosto” ha poi aggiunto il primo ministro.

Riguardo al dossier che è circolato nelle ultime ore in Spagna secondo cui l’autorità marocchina avrebbe pianificato “l’invasione” a fine luglio, Sanchez è stato chiaro: “Non ci sono evidenze solide, ma se ci fossero prove agiremmo di conseguenza”.