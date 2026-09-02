Zelensky avverte: “i giorni sicuri nei cieli della Russia sono finiti”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky avverte Mosca: ‘L’escalation non può e non rimarrà confinata al territorio ucraino. Oggi vogliamo avvertire ogni compagnia aerea che utilizza lo spazio aereo russo, ogni assicuratore e chiunque utilizzi ancora i principali aeroporti della Russia: lo spazio aereo russo sta diventando completamente insicuro”.

Zelensky precisa che il suo Paese “non minaccia l’aviazione civile in quanto tale e neanche un singolo aereo civile. Ci saranno semplicemente droni nei cieli della Russia su una scala che deve essere presa in considerazione. I giorni sicuri nei cieli della Russia sono finiti”.

ANSA