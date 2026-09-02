Spunta un nuovo piano UE per sottrarre asset russi

Spostare il conto con gli asset russi immobilizzati nell’Ue fuori dalla belga Euroclear e trasferirli a un veicolo europeo. È una delle varie ipotesi su cui la Commissione sta svolgendo valutazioni tecnico-legali ancora solo preliminari.

Alcuni Stati sono però in pressing sull’uso per l’Ucraina dei 210 miliardi di beni sovrani di Mosca bloccati in Ue dalle sanzioni sulla guerra e sul tema i rumors a Bruxelles si intensificano. L’European Transfer’ o ‘Russian Transfer’, portando fuori da Euroclear attività e passività, supererebbe il nodo cruciale dell’esposizione del Belgio ai rischi legali e finanziari. Lo apprende l’ANSA a Bruxelles.