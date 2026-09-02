Kallas: ‘attacchi ibridi una svegliata per Paesi più tiepidi sulle sanzioni’

ImolaOggiEUROPA UE, News 2026

Kaja Kallas

“Abbiamo iniziato con un numero limitato di nuove aggiunte (alla lista nera dell’Ue, ndr) ma gli Stati membri ne hanno proposte molte di più. Ovviamente bisogna verificare che tutto sia legalmente in regola e questo richiede tempo. Ma vedendo questi attacchi ibridi in tutta Europa, penso che possano dare una svegliata ai Paesi che forse non si sono dimostrati così determinati su questo fronte”.

Lo ha detto l’alto rappresentante Ue Kaja Kallas a proposito delle nuove sanzioni in arrivo sulla Russia. “Se vogliamo porre fine a questa guerra, dobbiamo tutti concentrare i nostri sforzi e portarli a un nuovo livello”.
ANSA

Share

Articoli correlati

Tajani

Tajani: ‘non contrari all’uso degli asset russi ma possibili problemi giuridici’

Dombrovskis

G20, Dombrovskis: “non intendo avere contatti col ministro russo”

Von der Leyen

Fonti UE: “Non c’è rischio immediato di un attacco russo ai 27”