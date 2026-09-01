Svezia, socialdemocratici fanno campagna elettorale in arabo

Visegrad scrive su X: “I Socialdemocratici di sinistra della Svezia stanno facendo campagna elettorale in arabo in vista delle elezioni generali del 13 settembre, mentre il partito cerca il sostegno delle grandi comunità immigrate del paese.

L’approccio in lingua araba arriva dopo decenni di immigrazione che hanno cambiato drasticamente la demografia della Svezia. Le cifre ufficiali mostrano che 2,94 milioni di persone, ovvero il 28% della popolazione svedese, hanno ora un background straniero. Il paese ospita grandi comunità originarie di paesi di lingua araba, in particolare Siria e Iraq.

Un nuovo sondaggio colloca l’opposizione di sinistra al 53,9%, rispetto al 43,9% del blocco di destra governativo del Primo Ministro Ulf Kristersson.

I Socialdemocratici di Magdalena Andersson sono di gran lunga il più grande partito individuale nel sondaggio, al 30,5%.”